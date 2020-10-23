Замгубернатора о дефиците лекарств в аптеках Томской области

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев в ходе прямого эфира в Инстаграме прокомментировал возникший в ряде аптек Томской области дефицит лекарственных средств, необходимых при лечение коронавируса. Ранее томичи жаловались, что не могли купить антибиотики «Азитромицин» и «Нобазит», а также некоторые противовирусные, в том числе и «Арбидол».
«Определенная проблема на самом деле есть. В каждом конкретном случае — причина разная. Кто-то не предполагал и сделал небольшую поставку. У кого-то проблемы с регистрацией препаратов», — сказал замгубернатора Иван Деев.
Он уточнил, что необходимые препараты есть в аптеках № 10, в Губернской аптеке, «Здоровье», «Аптеке 70», «Мой доктор» и ряде других аптек.
«Я знаю, что ближайшее время в части аптек, в том числе и государственных, появится противовирусный препарат «Триазавирин». Единственный вопрос в том, что если партия покупается, то предпринимателю нужно какое-то время, чтобы заказать лекарства. Я, так понимаю, что этот вопрос достаточно активно прорабатывается с Минпромторгом и департаментом здравоохранения», — добавил Деев.
Добавим, что в Госдуме в рамках пленарного заседания Минздрав признал, что проблемы с поставкой лекарств вызваны введением их обязательной маркировки. При этом не уточнили масштабы проблемы или прогнозируемые сроки ее решения.
Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля, до этого необходимо было регистрировать препараты из перечня высокозатратных нозологий. Производители фармацевтической продукции и аптечных сетей неоднократно подчеркивали, что внедрение системы обязательной маркировки в предложенном Правительстве виде, может спровоцировать сложности с поставкой препаратов.
Ввести мораторий на мониторинг движения лекарственных препаратов (МДЛП) и штрафы аптекам за нарушения правил предоставления данных в систему маркировки предлагают в Госдуме. Соответствующее письмо в адрес вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой направили депутаты от ЛДПР, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст обращения.