Замгубернатора о дефиците лекарств в аптеках Томской области

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев в ходе прямого эфира в Инстаграме прокомментировал возникший в ряде аптек Томской области дефицит лекарственных средств, необходимых при лечение коронавируса. Ранее томичи жаловались, что не могли купить антибиотики «Азитромицин» и «Нобазит», а также некоторые противовирусные, в том числе и «Арбидол».

«Определенная проблема на самом деле есть. В каждом конкретном случае — причина разная. Кто-то не предполагал и сделал небольшую поставку. У кого-то проблемы с регистрацией препаратов», — сказал замгубернатора Иван Деев.





Он уточнил, что необходимые препараты есть в аптеках № 10, в Губернской аптеке, «Здоровье», «Аптеке 70», «Мой доктор» и ряде других аптек.





«Я знаю, что ближайшее время в части аптек, в том числе и государственных, появится противовирусный препарат «Триазавирин». Единственный вопрос в том, что если партия покупается, то предпринимателю нужно какое-то время, чтобы заказать лекарства. Я, так понимаю, что этот вопрос достаточно активно прорабатывается с Минпромторгом и департаментом здравоохранения», — добавил Деев.