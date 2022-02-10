Замгубернатора: Мусорная реформа буксует в Томской области из-за низких тарифов

Низкие тарифы не дают наладить стабильный вывоз мусора в Томской области. Региональные операторы не спешат заходить на рынок, так как издержки слишком высоки. По оценкам замгубернатора Андрея Кнорра, успешно реформа реализуется в тех регионах, в которых тариф превышает 100 рублей. Томичи платят примерно 60 рублей.

«Реформирование системы ТКО до сих пор не завершено. Местами возникают проблемы. Прежде всего, это связано с работой операторов, экономика которых не складывается из-за низких тарифов. Сейчас свободна четвертая зона — Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский районы и Кедровый. На эту проблему обращают внимание все — УФАС, правоохранительные органы. Мы бы очень хотели решить ее, но, к сожалению, очереди из желающих нет. Накануне был последний день подачи заявок третьего конкурса. Ни одной заявки нет. То есть, никто не хочет работать с такими тарифами», — сказал замгубернатора Андрей Кнорр.

Сейчас проблемы есть и во второй зоне, куда входят Парабель и Каргасок. Ранее региональный оператор «Транспортные коммунальные системы» перестал вывозить там мусор. Проблему удалось решить силами муниципалитета.

«Мы находим решение через муниципалитеты за счет поддержки из бюджета, но это не меняет ситуацию в целом. Смотрите: до реформы, в 2018 году, в Томске за вывоз мусора платили 78,7 рублей. В 2019 году плата была 66 рублей для МКД и 34 рубля для индивидуального строительства. В 2020 году — 53,6 и 27,9 рублей — то есть, еще ниже. В 2022 году для МКД установили тариф в 60 рублей и для ИЖС — в 31 рубль. При этом, стоимость топлива выросла в разы. Осенью прошлого года дизтопливо стоило 55 тысяч рублей за тонну, сейчас 73-75 тысяч за тонну. Техника стала дороже на 40-60%. Предприятия не вписываются в эту экономику», — отметил Андрей Кнорр.

Отвечая на вопрос журналистов, Кнорр подчеркнул, что в Томской области тариф, вокруг которого многие спекулируют, составляет в тарифных платежах всего 1—1,5 %.

«О чем ведется речь сегодня? Во многих регионах, где сегодня реализуются реформы по обращению с ТКО, тарифы составляют не меньше 100 рублей, 120, 140, и там реформы идут. Где ниже — там реформы нет», — отметил Андрей Кнорр.