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30 ноября,
2020
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Замгубернатора Людмила Огородова будет отвечать за цифровизацию Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин назначил ответственной за цифровую трансформацию в регионе своего заместителя по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Замгубернатора Людмила Огородова будет отвечать за цифровизацию Томской области

Изменится и название должности, теперь это заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации. Людмила Огородова будет также курировать теперь процесс перевода массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, организовывать работу органов, которые занимаются этим направлением.


«Томская область благодаря нашей последовательной работе является одним из регионов-лидеров в стране в сфере информатизации и цифровизации государственных и муниципальных услуг, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Однако если власть хочет отвечать требованиям времени, общества и бизнеса, эта работа должна быть ускорена. Уверен, что энергии Людмилы Огородовой и профессионализма специалистов нашего департамента информационного общества хватит, чтобы поставить эту работу в регионе на новый уровень. При этом отвечать за развитие IT-сектора и цифровых технологий в регионе по-прежнему будет мой заместитель по экономике Андрей Антонов».


Жвачкин добавил, что поменялось не только название должности, но и вся система устройства цифровизации в регионе.


«Ответственные за цифровую трансформацию появятся в каждом департаменте, исполнительном органе государственной власти и органе местного самоуправления. Им предстоит «оцифровать», сделать удобными для людей все учреждения, оказывающие услуги людям. Речь идет о создании новой системы в стране и в регионах, которая предполагает переформатирование роли государства. Власть изменяется, модернизируется, превращаясь из командира и контролера в помощника для общества и бизнеса, становится сервисной службой, партнером для общества и бизнеса», – сказал он.


Отметим, в России цифровую трансформацию курирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.


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