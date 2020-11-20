Замгубернатора Иван Деев рассказал о перепрофилировании Дворца спорта

Замгубернатора Иван Деев в эфире телеграм-канала «Милый Томск» рассказал о том, как ведется работа по открытию респираторного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта.

«Проект сложный и не одного дня. Судя по поведению коронавируса, мы не можем исключить третью, четвертую и пятую волну. Поэтому Дворец должен обеспечить койками, чтобы затем вывести часть медучреждений в обычную работу», – сказал замгубернатора Иван Деев.





По словам вице-губернатора, сейчас ведут работу проектировщики.





«Будем закупать необходимое оборудование. Модульные конструкции будут возводиться на арене. Сама арена и часть, где находятся санитарные узлы в пространстве под рядами, будут отсечены специальными рольставнями. Это будет «красная зона». Приемный покой будет со стороны, где заезжают автомобили сегодня для разгрузки техники. Туда сможет заезжать автомобиль скорой медицинской помощи, там будет оборудована приемная зона. Все остальное будет «зеленой зоной», – пояснил Деев.





По его оценке, перепланировка займет 1,5 месяца.