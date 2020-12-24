Замгубернатора Феденев о кампусе: Пока лучшего участка не нашли

Новости

В областной бюджет на 2021 год заложено порядка 600 млн рублей на выкуп участка земли под строительство студенческого кампуса. На собрании областном думе, при обсуждении проекта бюджета, депутат областной думы Галина Немцева поинтересовалась у замгубернатора Александра Феденева, рассматривались ли другие участки земли под строительство.

«Этот процесс не закончен, — начал Александр Феденев, отвечая на вопрос депутата. — Все процедуры будут соблюдены, можно будет рассмотреть и другие участки. Мы же не на конкретный участок деньги заложили. Другое дело, что найти подходящий участок по площади будет сложно. Я понимаю подтекст этого вопроса. У нас сегодня достаточно сложная ситуация с бюджетом, но при любом трудностях на мой взгляд отсекать возможность развития образования, на мой взгляд, неправильно. Это главная наша отрасль, она будет. Если мы сначала отказываемся участвовать по причине отсутствия земли в этом проекте, то зарубаем все на корню. По-любому, это деньги не вбросовые. Они вернутся в бюджет, так как это достаточно ликвидное имущество, где бы мы его не купили».

Галина Немцева: Вы умело смещаете акценты. Я не говорила об отказе от участия в проекте. Я спросила о том, какие участки еще рассматривались?

«Рассматривали на Московском тракте, ТВЗ. Это все отметалось на начальном этапе рассмотрения, потому что не соответствует критериям. Это затягивает на несколько лет, плюс там меньше площадь. Пока лучшего участка не нашли», — отметил Феденев.