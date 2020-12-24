Замгубернатора Феденев о кампусе: Пока лучшего участка не нашли
В областной бюджет на 2021 год заложено порядка 600 млн рублей на выкуп участка земли под строительство студенческого кампуса. На собрании областном думе, при обсуждении проекта бюджета, депутат областной думы Галина Немцева поинтересовалась у замгубернатора Александра Феденева, рассматривались ли другие участки земли под строительство.
«Этот процесс не закончен, — начал Александр Феденев, отвечая на вопрос депутата. — Все процедуры будут соблюдены, можно будет рассмотреть и другие участки. Мы же не на конкретный участок деньги заложили. Другое дело, что найти подходящий участок по площади будет сложно. Я понимаю подтекст этого вопроса. У нас сегодня достаточно сложная ситуация с бюджетом, но при любом трудностях на мой взгляд отсекать возможность развития образования, на мой взгляд, неправильно. Это главная наша отрасль, она будет. Если мы сначала отказываемся участвовать по причине отсутствия земли в этом проекте, то зарубаем все на корню. По-любому, это деньги не вбросовые. Они вернутся в бюджет, так как это достаточно ликвидное имущество, где бы мы его не купили».
Галина Немцева: Вы умело смещаете акценты. Я не говорила об отказе от участия в проекте. Я спросила о том, какие участки еще рассматривались?
«Рассматривали на Московском тракте, ТВЗ. Это все отметалось на начальном этапе рассмотрения, потому что не соответствует критериям. Это затягивает на несколько лет, плюс там меньше площадь. Пока лучшего участка не нашли», — отметил Феденев.
Прокомментировал на областной думе строительство кампуса и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Это федеральный проект, поддержанный Правительством. Оценочная стоимость — 35 млрд рублей, в основном это федеральные деньги. Почему мы строим кампус на левом берегу Томи я уже объяснил. Нет в Томске такой земли. По условиям, мы должны строить в 30 минутах ходьбы от университетов. Если кто-то мне назовет участок такой площади на Фрунзе или Ленина, я с удовольствием его куплю», — сказал глава региона.
Сергей Жвачкин отметил, что не знает, какой будет итоговая цена участка.
«Этим будет заниматься оценочная предприятие. Я призываю, сделайте две-три оценки, позовите с луны кого-нибудь, а то опять начнут спекуляции. Цены заложили под то, что мы будем покупать.Я глубоко убежден, что перспектива развития Томска связана с развитием научно-образовательного корпуса. Если мы будем проедать завтрашний день сегодня, то никто из наших детей спасибо не скажет.
Если бы я хотел, то я бы направил деньги на что-то, чтобы поднять свой рейтинг. А я стою и делаю не очень популярную вещь. Так как блогеры опять начнут топтаться. А надо определяться, что мы делаем: ставим во главу угла популистские дискуссии в телеграмм-канал и СМИ или идем по пути, определенному 140 лет назад», — сказал Жвачкин.
Напомним, что ранее спикер гордумы Чингис Акатаев рассказал, что земельный участок принадлежит «Карьероуправлению» Екатерины Собканюк и был куплен в 2010 года за 24 млн рублей.
При этом среди томичей немало тех, кто сомневается в целесообразности строительства кампуса на левом берегу.
«Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — комментирует намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. И напоминает о предложении лидера Партии Роста Бориса Титова создавать новый студенческий кампус на территории ТВЗ, которая вряд ли дальше будет расширяться с прекращением федерального финансирования. Согласен с этим предложением и депутат Игорь Лютаев, который направил обращения губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье.
Авторы паблика во ВКонтакте «Умный транспорт Томска» считают, что идеальным решением по расположению кампуса было бы задействование земель в центре города. И предлагают территорию исправительной колонии №4 на Вершинина, рядом с которой уже расположен студгородок. Тем более что сам УФСИН заговорил о вынесении колоний и СИЗО за пределы городов.
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