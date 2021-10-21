Замгубернатора Евгений Паршуто проверил новую «комфортную городскую среду»

Сегодня, 21 октября, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел выездное совещание по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он сообщил, что в целом план этого года на 80 % выполнен и к 1 ноября регион рассчитывает завершить благоустроительный сезон полностью. Напомним, что ранее мэрия сообщала, что будет включать в контрактную документацию ограничение по срокам производства строительно-монтажных и благоустроительных работ до 1 сентября 2021 года. Но что-то опять пошло не так.

В 2020 году все работы также должны были закончить к 1 сентября, однако главный подрядчик по благоустройству - Томский УФСИН сорвал сроки выполнения работ практически на всех своих объектах.