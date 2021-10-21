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Замгубернатора Евгений Паршуто проверил новую «комфортную городскую среду»

ТВ2 ТВ2

Сегодня, 21 октября, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел выездное совещание по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он сообщил, что в целом план этого года на 80 % выполнен и к 1 ноября регион рассчитывает завершить благоустроительный сезон полностью. Напомним, что ранее мэрия сообщала, что будет включать в  контрактную документацию ограничение по срокам производства строительно-монтажных и благоустроительных работ до 1 сентября 2021 года. Но что-то опять пошло не так.

В 2020 году все работы также должны были закончить к 1 сентября, однако главный подрядчик по благоустройству - Томский УФСИН  сорвал сроки выполнения работ практически на всех своих объектах. 

Евгений Паршуто побывал на территории от Лагерного сада к Буревестнику (участок Тропы здоровья), посетил Михайловскую и Березовую  рощи и прогулялся по скверу воинов-интернационалистов.  На выездном совещании не обсуждалось качество благоустройства. Замгубернатора лишь напомнил о количестве денег, которые были освоены с 2017 года в Томской области — это 1,5 миллиарда рублей.

В 2022 году планируется привести в порядок еще 50 территорий, пишет пресс-служба обладминистрации. 

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