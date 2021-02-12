Замгубернатора Деев: Самым популярным соцконтрактом оказалось открытие ИП

За 2020 год 3990 жителей Томской области получили выплаты по социальным контрактам на общую сумму 174,6 млн рублей. Как рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев, самым популярным направлением соцконтракта оказалось открытие индивидуального предпринимательства.
Напомним, семьи Томской области с доходом ниже 12 246 тысяч рублей могут заключить социальный контракт по четырем направления: поиск работы, обучение, трудная жизненная ситуация или открытие ИП. Сумма выплат по контракту может составлять от 12 до 250 тысяч рублей.
Изначально мы планировали открыть за год по социальному контракту только 24 ИП. Но, так получилось, заключили 153 контракта, — рассказал Деев. — На сегодняшний день все 153 ИП действуют, в семи из них открыты дополнительные рабочие места. Последний опрос показал, что около 50 рабочих мест участники этого соцконтракта планируют открыть к весне.
Замгубернатора добавил, что в 2021 году проект продолжится, но теперь приоритет в заключении социальных контрактов будет предоставлен малоимущим семьям с детьми. Кроме того, добавится пятое направление контракта: открытие личного подсобного хозяйства.
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