Замгубернатора Деев: Самым популярным соцконтрактом оказалось открытие ИП

Изначально мы планировали открыть за год по социальному контракту только 24 ИП. Но, так получилось, заключили 153 контракта, — рассказал Деев. — На сегодняшний день все 153 ИП действуют, в семи из них открыты дополнительные рабочие места. Последний опрос показал, что около 50 рабочих мест участники этого соцконтракта планируют открыть к весне.