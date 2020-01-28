Замгубернатора: Бюджету Томской области не хватает денег на развитие

Налоги в объеме 230 млрд рублей перечислила Томская область в бюджет Федерации в 2019 году. Ранее власти неоднократно просили пересмотреть межбюджетную политику в отношении региона. Они надеются, что в 2020 году этот вопрос решится.

«Накануне изменений в правительстве была встреча с премьером Дмитрием Медведевым, который поставил достаточно жесткую резолюцию — пора принимать меры. Мы показали, что Томская область — регион нефтегазодобывающий. В мире подобные регионы имеют возможности для развития экономики. Мы были услышаны. Надеемся, что в феврале состоится встреча губернатора с министром финансов», — рассказал на пресс-конференции замгубернатора Андрей Антонов.





По словам Антонова, о выравнивании межбюджетных отношений говорил на Гайдаровском форуме председатель контрольно-счетной палаты Алексей Кудрин.





«Кудрин сказал, что это одна из важных тем в России. Также в Совете Федерации выступала эксперт Зубаревич, которая говорила о дисбалансе. Мы надеемся, что не только для Томской области, но и для других регионов-доноров будет увеличена поддержка. Рассчитываем на дополнительные 5-6 млрд рублей. Эти деньги позволили бы создать достаточно сильный бюджет развития — потратить на инфраструктурные проекты, кампусную и инновационную среду. Мы не просим денег на зарплату — на социальные обязательства у нас денег достаточно. Нам нужны средства на развитие. Без этого невозможно иметь в будущем рост, а мы так и будем привязаны к нефтегазовому рынку», — подчеркнул Антонов.





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