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20 ноября,
2020
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Замгубернатора: более 500 школьников болеют коронавирусом в Томской области

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, коронавирус официально диагностировали у 541 школьника в регионе. Об этом она рассказала в прямом эфире в Instagram администрации Томской области.


«Такая текущая цифра, не за весь период. Это 0,45 % от общего количества детей», — уточнила замгубернатора.

Замгубернатора: более 500 школьников болеют коронавирусом в Томской области

По ее словам, 98 %  детей получают положительный тест после десятидневного пребывания с родственниками.


«Случаи, которые они принесут домой  и заразят взрослых, есть. Но это не главный источник инфекции, больший источник инфекции для взрослого человека — торговые центры, магазины, транспорт», — сказала Людмила Огородова.


Кроме того, коронавирус нашли у 213 учителей, это 1,7 % от всего педагогического состава области.


Сейчас в регионе, по ее словам, на дистанционном обучении остаются 27 школ, в них COVID-19 нашли у более 1 % процента детей и 10 % сотрудников. При этом она добавила, что школы не закрыты полностью, а на дистанте учатся лишь ученики 6-8 классов и 10-х, очно учатся 9 и 11 классы. Чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются дети и учителя в Томске, Тегульдетском, Каргасокском районах. 


«Заболеваемость среди детей до пятого класса —  0,4 %, в старшей школе — 0,9 %», — отметила она.


На карантине по ОРВИ, по словам Людмилы Огородовой, находятся 14 классов в Шегарском, Каргасокском, Зырянском, Молчановском, Колпашевском районах и в Томске.

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