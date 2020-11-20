Замгубернатора: более 500 школьников болеют коронавирусом в Томской области

«Такая текущая цифра, не за весь период. Это 0,45 % от общего количества детей», — уточнила замгубернатора.

По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, коронавирус официально диагностировали у 541 школьника в регионе. Об этом она рассказала в прямом эфире в Instagram администрации Томской области.

По ее словам, 98 % детей получают положительный тест после десятидневного пребывания с родственниками.





«Случаи, которые они принесут домой и заразят взрослых, есть. Но это не главный источник инфекции, больший источник инфекции для взрослого человека — торговые центры, магазины, транспорт», — сказала Людмила Огородова.





Кроме того, коронавирус нашли у 213 учителей, это 1,7 % от всего педагогического состава области.





Сейчас в регионе, по ее словам, на дистанционном обучении остаются 27 школ, в них COVID-19 нашли у более 1 % процента детей и 10 % сотрудников. При этом она добавила, что школы не закрыты полностью, а на дистанте учатся лишь ученики 6-8 классов и 10-х, очно учатся 9 и 11 классы. Чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются дети и учителя в Томске, Тегульдетском, Каргасокском районах.





«Заболеваемость среди детей до пятого класса — 0,4 %, в старшей школе — 0,9 %», — отметила она.





На карантине по ОРВИ, по словам Людмилы Огородовой, находятся 14 классов в Шегарском, Каргасокском, Зырянском, Молчановском, Колпашевском районах и в Томске.