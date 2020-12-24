Замглавы МЧС России назвал разлив дизтоплива на Таймыре самым масштабным в истории

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян назвал разлив дизельного топлива на Таймыре самым крупным на планете. Напомним, 29 мая из-за аварии на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», разлились более 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало, — цитируют Чуприяна «РИА Новости ». — Мы его ловили уже в арктической зоне.

Замглавы МЧС добавил, что разлив дизельного топлива на Таймыре показал спасателям, что нужна техника, которая может не только «качать соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты».





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.



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