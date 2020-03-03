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03 марта,
2020
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Замглавы иркутского управления Россельхознадзора подавился уликой во время задержания

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники ФСБ арестовали замглавы руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева, сообщает пресс-служба регионального СК. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что 28 февраля этого года Журавлев получил взятку в 160 тысяч рублей. Взамен он должен был в кратчайшие сроки выдать предпринимателю фитосанитарные сертификаты, нужные для экспорта лесной продукции. 

Владимира Журавлева задержали при содействии сотрудников ФСБ, также были задержаны замруководителя регионального Россельхознадзора и «иные должностные лица». Следователи провели обыски в домах подозреваемых и осмотрели служебные кабинеты. В одном из кабинетов нашли деньги и документы, в другом — кокаин.

Видео: СКР по Иркутской области

На оперативном видео заметно, что во время задержания Владимир Журавлев кладет что-то в рот и пытается разжевать. Ему не сразу удается это проглотить, чиновник давится, но один из правоохранителей стучит ему по спине.

Как пояснили ТАСС в СК по Иркутской области, Журавлев пытался съесть маленькую бумажку, на которой были цифры.

В данный момент подозреваемый во взяточничестве чиновник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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