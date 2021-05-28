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28 мая,
2021
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Замглавврача перинатального центра стала фигурантом дела о торговле младенцами в Красноярске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

На заместителя главврача красноярского краевого перинатального центра возбудили уголовное дело. Врача подозревают в халатности из-за которой 14 оставленных матерями новорожденных детей были проданы, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на СК Красноярского края.

Замглавврача перинатального центра стала фигурантом дела о торговле младенцами в Красноярске

По данным следствия, в 2020 году в перинатальном центре родились 14 детей, которых матери оставили в медучреждении. По закону, при выписке из роддома детей передают законному представителю. Если родитель отказывается от ребенка, медики должны сообщить от этом в органы опеки.


«Заместитель главного врача, отвечающая в соответствии с должностными обязанностями за выписку, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не осуществляла контроль за действиями подчиненных ей сотрудников, осуществляющих выписку новорожденных детей, не приняла мер по передаче в органы опеки и попечительства сведений о детях, оставшихся без попечения законных представителей. В результате чего, в период 2020 года подчиненные ей медицинские работники, передали 14 новорожденных детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенности от граждан КНР», — говорится в сообщении Следственного комитета.


В ведомстве уточнили, что детей передали постороннему человеку и они находились в «социально опасном положении, поскольку в соответствии с законодательством РФ только законный представитель несет ответственность за их жизнь и здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие». После, по информации СК, детей продали.


Расследование этого дела продолжается.

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