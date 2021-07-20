Замгенпрокурора вынес предостережения вице-губернаторам Паршуто и Левко

В Томске состоялось заседание коллегии прокуратуры области под председательством замгенпрокурора России Дмитрия Демешина. В ходе заседания замгенпрокурора объявил предостережения заместителю губернатора Томской области по социальной политике Алене Левко и ее коллеге заместителю губернатора по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто. Предостережения связаны с недопустимостью нарушения закона об обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами. А также — при реализации национального проекта «Здравоохранение».

В ходе заседания выяснилось, что в федеральный и региональный регистры лиц, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, включены почти 168 тысяч человек. На эти цели из федерального бюджета выделено 386 миллионов рублей, из областного – 867 миллионов рублей. Но кассовое исполнение средств составило 81,5% и 89,4%.

Также в области реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он предусматривает строительство хирургического корпуса ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Ответственный исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств по проекту — областной департамент архитектуры и строительства. Организация его деятельности возложена на Евгения Паршуто.

Согласно закону главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер их использования. Однако должностными лицами департамента надлежащая реализация проекта не организована. Объем финансирования строительства объекта и его оснащения, который был запланирован на 2019-2021, составляет более 3,9 миллиардов рублей. В частности — более 3,1 миллиарда рублей на 2021 год. Несмотря на своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств, на 16 июля освоено только 93,6 миллиона рублей, а строительная готовность объекта составляет 51%.

Медленные темпы строительства хирургического корпуса и непринятие своевременных мер по закупке льготных лекарств, могут привести к ухудшению здоровья граждан. А также к необеспечению их прав на охрану здоровья, которые гарантируются Конституцией Российской Федерации.

Дмитрий Демешин предупредил чиновников, что в случае непринятия мер по надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей они могут быть привлечены к установленной законом ответственности.