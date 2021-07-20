Замгенерального прокурора Дмитрия Демешина спросили про дело Кляйна
Председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Дорохова побывала на приеме у заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. В ходе встречи Ирина Дорохова рассказала про дело арестованного мэра Томска.
Ирина Дорохова подчеркнула, что многие томичи не верят, что Иван Кляйн совершил те преступления, которые ему инкриминируют.
«Мы верим, что Иван Кляйн вернется на свой пост», —сказала она.
Также Ирина Дорохова затронула вопрос доступности социальных учреждений и реализации мусорной реформы.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года.
Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре - бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».