Замгенерального прокурора Дмитрия Демешина спросили про дело Кляйна

Председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Дорохова побывала на приеме у заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. В ходе встречи Ирина Дорохова рассказала про дело арестованного мэра Томска.

Ирина Дорохова подчеркнула, что многие томичи не верят, что Иван Кляйн совершил те преступления, которые ему инкриминируют.

«Мы верим, что Иван Кляйн вернется на свой пост», —сказала она.

Также Ирина Дорохова затронула вопрос доступности социальных учреждений и реализации мусорной реформы.