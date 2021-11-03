Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Закупки Росгвардии и ФСО хотят засекретить
Новости

Закупки Росгвардии и ФСО хотят засекретить

ТВ2 ТВ2

С 2022 года Росгвардия и ФСО должны будут проводить свои тендеры закрытым способом. Проведение своих закупок уже скрывают Минобороны, СВР и ФСБ, а также их подведомственные учреждения. Об этом сообщает РБК.

В число ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках, войдут Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подконтрольные им учреждения и предприятия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года. Помимо этого засекреченными останутся закупки Минобороны, Службы внешней разведки и ФСБ.

Отмечается, что Росгвардия предложила засекретить свои закупки еще в 2019 году в целях «унификации подхода». Там пояснили, что, как и другие ведомства, входящие в список, Росгвардия является «государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.