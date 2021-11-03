Закупки Росгвардии и ФСО хотят засекретить

С 2022 года Росгвардия и ФСО должны будут проводить свои тендеры закрытым способом. Проведение своих закупок уже скрывают Минобороны, СВР и ФСБ, а также их подведомственные учреждения. Об этом сообщает РБК.

В число ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках, войдут Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подконтрольные им учреждения и предприятия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года. Помимо этого засекреченными останутся закупки Минобороны, Службы внешней разведки и ФСБ.

Отмечается, что Росгвардия предложила засекретить свои закупки еще в 2019 году в целях «унификации подхода». Там пояснили, что, как и другие ведомства, входящие в список, Росгвардия является «государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».