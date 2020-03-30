Закрыть границы и ТРЦ: губернатора Томской области просят ужесточить карантинные меры
Жители области просят губернатора Сергея Жвачкина ужесточить введенные карантинные меры. В частности, они говорят о необходимости закрыть торговые развлекательные центры, а выход людей из дома разрешить только по обязательным распискам. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.
Автор петиции Светлана Крылова в тексте обращения приводит текст Полины Родыгиной, проживающей в настоящее время в Италии. Накануне Полина также разметила обращение к Сергею Жвачкину, в котором просила ужесточить карантинные меры.
«Моя просьба в том, чтобы ввести уже сейчас жесткий карантин на территории области: закрыть границы, оставить открытыми только аптеки и продуктовые магазины, ограничить выход людей из дома с помощью обязательных расписок, контроля и штрафов за неисполнение (эти меры действуют сейчас в Италии). Это единственное, что может как спасти человеческие жизни горожан и медперсонала, поставленные под удар инфекцией, так и уменьшить катастрофические последствия грядущего экономического упадка. Потому что если не предпринять эти меры сейчас, их все равно нужно будет ввести через несколько недель, только ситуация уже выйдет из-под контроля», — говорится в тексте.
В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. До 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах. С 30 марта до 5 апреля предприятия общественного питания будут работать только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений.
Каникулы в школах продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.
По данным оперштаба, в Томске выздоровела пациентка, диагноз подтвержден еще у двух человек. Всего в инфекционных отделениях в Томске и Северске находятся 25 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Первый случай коронавируса в Томске: важные подробности
Второй заболевший коронавирусом в Томской области находится на самоизоляции
Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?