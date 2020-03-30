Закрыть границы и ТРЦ: губернатора Томской области просят ужесточить карантинные меры

Жители области просят губернатора Сергея Жвачкина ужесточить введенные карантинные меры. В частности, они говорят о необходимости закрыть торговые развлекательные центры, а выход людей из дома разрешить только по обязательным распискам. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org.

Автор петиции Светлана Крылова в тексте обращения приводит текст Полины Родыгиной, проживающей в настоящее время в Италии. Накануне Полина также разметила обращение к Сергею Жвачкину, в котором просила ужесточить карантинные меры.





«Моя просьба в том, чтобы ввести уже сейчас жесткий карантин на территории области: закрыть границы, оставить открытыми только аптеки и продуктовые магазины, ограничить выход людей из дома с помощью обязательных расписок, контроля и штрафов за неисполнение (эти меры действуют сейчас в Италии). Это единственное, что может как спасти человеческие жизни горожан и медперсонала, поставленные под удар инфекцией, так и уменьшить катастрофические последствия грядущего экономического упадка. Потому что если не предпринять эти меры сейчас, их все равно нужно будет ввести через несколько недель, только ситуация уже выйдет из-под контроля», — говорится в тексте.