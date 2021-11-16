Законопроект о QR-кодах направят в регионы для обсуждения

На прошлой неделе законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли в Госдуму. Согласно предложениям, с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обосновал необходимость принятия законопроекта следующим образом:

«Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что дополнительные подробности по данным законопроектам необходимо уточнять у правительства.

«Только начинается работа в парламенте по этим законопроектам, поэтому вы чуть-чуть забегаете вперед», — добавил Песков.