Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме

Законопроект об обязательном наличии QR-кодов для междугородних и международных поездок и перелетов снимут с повестки Госдумы. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан», — заявил Володин.

Он также рассказал, что снятие законопроекта с рассмотрения обсудят уже в понедельник, 13 декабря. Ранее первое чтение в Госдуме было запланировано на 16 декабря.

До этого законопроект раскритиковал Владимир Путин, который отметил необходимость изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей» и «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для граждан.

Критика коснулась также поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вводящих QR-коды в общественных местах. После этого Вячеслав Володин сообщил, что решение о дальнейшей судьбе обоих законопроектов будет принято после Совета Госдумы 13 декабря, снимут ли с рассмотрения еще и законопроект о QR-кодах в общественных местах, пока неизвестно.

Напомним, о внесении Правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах стало известно в ноябре. Планировалось, что обязательное наличие у граждан QR-кода, документа о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте не коснется работы общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.

В Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.