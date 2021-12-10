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Законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд, одобрен во втором чтении

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Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о принципах организации публичной власти в регионах РФ. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Документ снимает запрет губернаторам избираться больше двух сроков подряд. Кроме того, в названиях должностей глав регионов нельзя будет использовать слово «президент» (сейчас должность президента имеет глава одного субъекта РФ — Татарстана).

Изменяется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности Президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме того, Президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

В редакции второго чтения предусмотрена поправка о наделении главы региона полномочиями вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований. 

Законопроектом также предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Кроме того, по аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами для региональных депутатов предлагается механизм ответственности в виде предупреждения или освобождения от должности в региональном парламенте.

«Мы расширяем полномочия органов власти Российской Федерации, многие вопросы будут приниматься в регионах», — пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждений на пленарном заседании в четверг.

В итоге его принятие поддержало 309 депутатов. Против проголосовали все депутаты КПРФ, «Справедливой России» и большинство депутатов от «Новых людей». 

В частности, поддержали предложение все единороссы, избранные от Томской области (как по округам, так и по спискам) — Татьяна Соломатина, Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Вероника Власова, Вячеслав Петров и Олег Матвейчев. Коммунист Иван Бабич и член «Справедливой России» Николай Новичков проголосовали против, Алексей Диденко участия в голосовании не принимал. 

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