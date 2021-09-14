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Независимые российские медиа и общественные организации требуют отменить закон об иноагентах и просят поддержать их петицию

ТВ2 Лидия Симакова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено некоммерческими организациями и (или) средствами массовой информации, требующими полной отмены законодательства об иностранных агентах.

Российские журналисты и правозащитники просят подписать петицию с требованием отменить закон об «иноагентах», так как это дискриминационный закон и является актом давления на СМИ и гражданское общество. Текст петиции мы приводим полностью.

За последние месяцы минюст внес в реестр так называемых «иностранных агентов» 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. Эти организации и люди пополнили список из 221 «иноагентов», принудительно внесенных госорганами в эти реестры в 2014-2020 гг. Мы оцениваем происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на подавление свободы слова и ослабление гражданского общества.

Законодательство об «иноагентах» – откровенно дискриминационно, и в целом – не правовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о правах человека. Мы видим, к чему на практике приводит попадание в реестр «иноагентов»:

Многие организации вынуждены были прекратить свою работу и ликвидироваться. Остальные – находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации: постоянно ужесточающиеся правила сформулированы так, что соблюсти их полностью – в принципе невозможно

Малейшее отклонение от этих правил (будь то требования к отчетности, которые не могут однозначно понять даже специалисты министерства юстиции, или к маркировке своих материалов) приводит к многомиллионным штрафам и банкротству организаций

СМИ теряют рекламодателей и источники информации

На деятельность НКО накладывается все больше запретов, например – запрет на выдвижение кандидатов в Общественные наблюдательные комиссии, проводить антикоррупционные экспертизы, организовывать публичные мероприятия

Ну а требования к «людям-иноагентам» сопровождать каждое свое высказывание черной меткой из 24 слов и отчитываться не только о своих доходах, но и о каждом потраченном рубле – невозможно оправдать ничем: это неприкрытое издевательство над людьми и человеческим достоинством

В результате страдают все граждане России: все меньше становится альтернативных источников информации, все слабее становятся организации, готовые помочь людям в той или иной беде

9 лет, с момента принятия первой версии законодательства об «иноагентах» в июне 2012 года, мы слышим постоянные обещания власти присмотреться к этому законодательству и скорректировать правоприменение. И мы видим, как в результате этих пересмотров законодательство только ужесточается и расширяется: теперь оно распространяется не только на некоммерческие организации, но и на СМИ; требует не только отчетности и маркировки, но и вводит прямые запреты. Наконец, это законодательство касается уже не только организаций, но и людей: сегодня «иноагентом» может стать буквально каждый.

Разумно предполагать, что на этом «иноагентский» каток не остановится, и вслед за гражданскими организациями и СМИ в «иноагенты» начнут записывать просветителей, благотворителей, культурные институции – иначе говоря, любые инициативы, опирающиеся в своей работе на общество, а не на власть. Мы не питаем пустых иллюзий, но понимаем – бывают времена и ситуации, когда надо быть настоящими реалистами и требовать невозможного: законодательство об «иноагентах» должно быть полностью отменено.

 

 

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