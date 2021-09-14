Независимые российские медиа и общественные организации требуют отменить закон об иноагентах и просят поддержать их петицию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено некоммерческими организациями и (или) средствами массовой информации, требующими полной отмены законодательства об иностранных агентах.

Российские журналисты и правозащитники просят подписать петицию с требованием отменить закон об «иноагентах», так как это дискриминационный закон и является актом давления на СМИ и гражданское общество. Текст петиции мы приводим полностью.

За последние месяцы минюст внес в реестр так называемых «иностранных агентов» 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. Эти организации и люди пополнили список из 221 «иноагентов», принудительно внесенных госорганами в эти реестры в 2014-2020 гг. Мы оцениваем происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на подавление свободы слова и ослабление гражданского общества.

Законодательство об «иноагентах» – откровенно дискриминационно, и в целом – не правовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о правах человека. Мы видим, к чему на практике приводит попадание в реестр «иноагентов»:

— Многие организации вынуждены были прекратить свою работу и ликвидироваться. Остальные – находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации: постоянно ужесточающиеся правила сформулированы так, что соблюсти их полностью – в принципе невозможно

— Малейшее отклонение от этих правил (будь то требования к отчетности, которые не могут однозначно понять даже специалисты министерства юстиции, или к маркировке своих материалов) приводит к многомиллионным штрафам и банкротству организаций

— СМИ теряют рекламодателей и источники информации

— На деятельность НКО накладывается все больше запретов, например – запрет на выдвижение кандидатов в Общественные наблюдательные комиссии, проводить антикоррупционные экспертизы, организовывать публичные мероприятия

— Ну а требования к «людям-иноагентам» сопровождать каждое свое высказывание черной меткой из 24 слов и отчитываться не только о своих доходах, но и о каждом потраченном рубле – невозможно оправдать ничем: это неприкрытое издевательство над людьми и человеческим достоинством

— В результате страдают все граждане России: все меньше становится альтернативных источников информации, все слабее становятся организации, готовые помочь людям в той или иной беде