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15 июня,
2020
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Закон об отмене «банковского роуминга» вступил в силу

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Российские банки отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня.

Закон об отмене «банковского роуминга» вступил в силу

С предложением устранить «банковский роуминг» выступил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил Медведев в октябре 2019.

В декабре законопроект об отмене роуминга приняла Госдума, тогда же его подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных отделениях банка.

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк. Там клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри Сбербанка комиссию в размере 1% от суммы перевода. Глава банка Герман Греф неоднократно заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы может убить конкуренцию в банковском секторе.


В апреле Сбербанк отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране. При этом, ввел ограничения. У физических лиц осталась возможность бесплатно переводить на карту клиентам банка до 50 тысяч рублей в месяц. Если сумма больше, то нужно оформить платную подписку или заплатить комиссию в размере 1%, но не более тысячи рублей. Данные условия распространились и на внутрирегиональные переводы, которые раньше были полностью бесплатными.

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