Заключенный из Томска представлялся сотрудником банка и крал деньги со счетов

Следователи города Элиста закончили предварительное расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Тюменской области в хищении денег у жителей Республики Калмыкия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Калмыкия.

Установлено, что с марта по май 2019 года мужчина, отбывая наказание в одной из исправительных колоний строгого режима на территории Томской области, звонил жителям Элисты. Обвиняемый представлялся гражданам сотрудником службы безопасности банка и получал от них реквизиты банковских карт, а затем, используя эти сведения, похищал принадлежащие им деньги. Мужчина обокрал восемь человек, общий ущерб составил около 190 тысяч рублей.





В настоящее время следователями уголовное дело направлено в суд.