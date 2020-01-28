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28 января,
2020
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Заключенный из Томска представлялся сотрудником банка и крал деньги со счетов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следователи города Элиста закончили предварительное расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Тюменской области в хищении денег у жителей Республики Калмыкия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Калмыкия.

Заключенный из Томска представлялся сотрудником банка и крал деньги со счетов

Установлено, что с марта по май 2019 года мужчина, отбывая наказание в одной из исправительных колоний строгого режима на территории Томской области, звонил жителям Элисты. Обвиняемый представлялся гражданам сотрудником службы безопасности банка и получал от них реквизиты банковских карт, а затем, используя эти сведения, похищал принадлежащие им деньги. Мужчина обокрал восемь человек, общий ущерб составил около 190 тысяч рублей.


В настоящее время следователями уголовное дело направлено в суд.

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