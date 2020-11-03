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03 ноября,
2020
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Заключенные новосибирской колонии спародировали Little Big на конкурсе двойников

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Среди заключенных Новосибирской области прошел конкурс двойников «Один в один». Первое место в номинации «Лучший двойник» занял ансамбль из ИК-9, исполнивший кавер на клип Little Big – Uno.

Другим победителем номинации стал осужденный из ИК-14 с песней «Johny B Goode» из фильма «Назад в будущее». Второй стала осужденная из ИК-9, исполнившая кавер на песню «Прованс» певицы Елки, третьим – заключенный из КП-22 с песней Михаила Боярского «Родина».


В номинации «Лучший клип» победил исполнитель из ИК-14 с клипом на песню «Любимка» исполнителя Нилетто. Второе место заняла осужденная из ИК-13 с клипом на песню Мота «Капка». Третьим стал заключенный из ИК-13, исполнивший песню Леши Свика «Аморе».

Заключенные новосибирской колонии спародировали Little Big на конкурсе двойников
Фото: 54.fsin.gov.ru

Конкурсанты достаточно творчески подошли к созданию образа копируемого исполнителя, продумав все: от одежды, прически до использования уникальных жестов и мимики, — сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области. — Победителям конкурса вручены дипломы, а переходящий кубок опять остался в исправительной колонии № 9.

Конкурс двойников «Один в один» проводится среди заключенных Новосибирской области второй год подряд. В этом году в «Один в один» участвовали 27 команд, часть конкурса проходила онлайн. 


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