Заключенные новосибирской колонии спародировали Little Big на конкурсе двойников

Среди заключенных Новосибирской области прошел конкурс двойников «Один в один». Первое место в номинации «Лучший двойник» занял ансамбль из ИК-9, исполнивший кавер на клип Little Big – Uno.

Другим победителем номинации стал осужденный из ИК-14 с песней «Johny B Goode» из фильма «Назад в будущее». Второй стала осужденная из ИК-9, исполнившая кавер на песню «Прованс» певицы Елки, третьим – заключенный из КП-22 с песней Михаила Боярского «Родина».





В номинации «Лучший клип» победил исполнитель из ИК-14 с клипом на песню «Любимка» исполнителя Нилетто. Второе место заняла осужденная из ИК-13 с клипом на песню Мота «Капка». Третьим стал заключенный из ИК-13, исполнивший песню Леши Свика «Аморе».