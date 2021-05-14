Заключенные новосибирской колонии смогут почувствовать «атмосферу Лондона»

Новые телефонные будки с таксофонами в стиле «лондонских телефонных будок» привезли в новосибирскую колонию. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Телефонные будки привезли в ИК-8 Новосибирской области «с целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осужденных». Кроме того, в колонии оборудовали специальные помещения.





« Для максимальной передачи атмосферы Лондона, участниками художественного кружка в данном помещение выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известного как «Биг-Бен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.







Внутри будок установлены телефонные аппараты и видеотаксофоны.