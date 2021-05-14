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14 мая,
2021
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Заключенные новосибирской колонии смогут почувствовать «атмосферу Лондона»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новые телефонные будки с таксофонами в стиле «лондонских телефонных будок» привезли в новосибирскую колонию. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Заключенные новосибирской колонии смогут почувствовать «атмосферу Лондона»
Фото: представлено пресс-службой ГУФСИН по Новосибирской области

Телефонные будки привезли в ИК-8 Новосибирской области «с целью сохранения и восстановления социально-полезных связей и реализации права на телефонные переговоры осужденных». Кроме того, в колонии оборудовали специальные помещения.


« Для максимальной передачи атмосферы Лондона, участниками художественного кружка в данном помещение выполнена иллюстрация часовой башни Вестминстерского дворца, также повсеместно известного как «Биг-Бен», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


Внутри будок установлены телефонные аппараты и видеотаксофоны.

Заключенные новосибирской колонии смогут почувствовать «атмосферу Лондона»
Фото: представлено пресс-службой ГУФСИН по Новосибирской области
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