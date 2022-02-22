Заключенные в Бурятии сделали буузы из снега

В колонии-поселении №3 в Бурятии прошел конкурс «Снежные буузы» в рамках празднования нового года по восточному календарю. По замыслу конкурса нужно было не только слепить снежную фигуру в форме традиционного бурятского блюда «бууза», но и оригинально ее украсить, сообщается на сайте УФСИН.
Ведомство отметило, что осужденные провели время «с пользой для здоровья и украсили территорию исправительного учреждения».
Добавим, что в Томске также проводился конкурс снежных фигур.
«Трендом этого года стали величественные тигры разнообразных расцветок. В создании скульптур участвовали коллективы осужденных, где каждому была определена своя роль. Дизайнер рисовал эскиз, художник подбирал цветовую палитру, а черновую работу — подготовку каркаса, набивку его снегом, покрытие ледяной коркой делали подмастерья, в основном, новички, впервые участвующие в конкурсе», — отмечалось в региональном УФСИН.
Первое место заняли осужденные из ИК-4, второе место – мастера из ЛИУ-1, третье – скульпторы из ИК-3.