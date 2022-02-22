Заключенные в Бурятии сделали буузы из снега

В колонии-поселении №3 в Бурятии прошел конкурс «Снежные буузы» в рамках празднования нового года по восточному календарю. По замыслу конкурса нужно было не только слепить снежную фигуру в форме традиционного бурятского блюда «бууза», но и оригинально ее украсить, сообщается на сайте УФСИН.

Ведомство отметило, что осужденные провели время «с пользой для здоровья и украсили территорию исправительного учреждения».