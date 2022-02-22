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Заключенные в Бурятии сделали буузы из снега

ТВ2 ТВ2

В колонии-поселении №3 в Бурятии прошел конкурс «Снежные буузы» в рамках празднования нового года по восточному календарю. По замыслу конкурса нужно было не только слепить снежную фигуру в форме традиционного бурятского блюда «бууза», но и оригинально ее украсить, сообщается на сайте УФСИН.

Ведомство отметило, что осужденные провели время «с пользой для здоровья и украсили территорию исправительного учреждения».

Автор:  03.fsin.gov.ru
Автор:  03.fsin.gov.ru

Добавим, что в Томске также проводился конкурс снежных фигур. 

«Трендом этого года стали величественные тигры разнообразных расцветок. В создании скульптур участвовали коллективы осужденных, где каждому была определена своя роль. Дизайнер рисовал эскиз, художник подбирал цветовую палитру, а черновую работу — подготовку каркаса, набивку его снегом, покрытие ледяной коркой делали подмастерья, в основном, новички, впервые участвующие в конкурсе», — отмечалось в региональном УФСИН.

Первое место заняли осужденные из ИК-4, второе место – мастера из ЛИУ-1, третье – скульпторы из ИК-3. 

Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
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