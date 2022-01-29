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Заключенные колонии № 3 сделали собачьи будки для томского приюта

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Заключенные исправительной колонии № 3 по просьбе руководителя Новомихайловского приюта для бездомных собак «Добрые руки» изготовили будки для собак. Десять будок решили сделать из хвойных пород деревьев с двойным полом и защищенными стенами, которые спасут животных от сибирских морозов и пронизывающего ветра.

Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru

Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, будки были сделаны качественно и в короткие сроки.

 «Мы очень благодарны начальнику УФСИН, он — единственный из руководителей организаций и предприятий, кто сразу откликнулся на нашу просьбу, — приводит пресс-служба слова заместительницы директора городского благотворительного фонда «Добрые руки» Веры Зыковой. — В приюте сейчас живут 250 питомцев, им всем нужна постоянная забота».

Отмечается, что помощь приютам для бездомных животных томским УФСИНом уже оказывалась и раньше. В 2020 году сотрудники отдела специального назначения «Утес» демонтировали пришедший в негодность общий вольер и на этом же месте построили новый, отремонтировали старые будки и на собранные деньги купили корм для собак и кошек.

Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
Автор:  70.fsin.gov.ru
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