Заключенные колонии № 3 сделали собачьи будки для томского приюта

Заключенные исправительной колонии № 3 по просьбе руководителя Новомихайловского приюта для бездомных собак «Добрые руки» изготовили будки для собак. Десять будок решили сделать из хвойных пород деревьев с двойным полом и защищенными стенами, которые спасут животных от сибирских морозов и пронизывающего ветра.

Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, будки были сделаны качественно и в короткие сроки.

«Мы очень благодарны начальнику УФСИН, он — единственный из руководителей организаций и предприятий, кто сразу откликнулся на нашу просьбу, — приводит пресс-служба слова заместительницы директора городского благотворительного фонда «Добрые руки» Веры Зыковой. — В приюте сейчас живут 250 питомцев, им всем нужна постоянная забота».

Отмечается, что помощь приютам для бездомных животных томским УФСИНом уже оказывалась и раньше. В 2020 году сотрудники отдела специального назначения «Утес» демонтировали пришедший в негодность общий вольер и на этом же месте построили новый, отремонтировали старые будки и на собранные деньги купили корм для собак и кошек.