В Томске загорелся гипермаркет «Лента». Информация обновляется

Пожар начался в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых, сообщают очевидцы.

Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 15:06. По предварительной информации, горят стеллажи с товарами. Очевидцы сообщают, что в здании начала взрываться новогодняя пиротехника, посетителей просят отогнать машины. На место приехали пожарные. На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым.

Автор: пресс-служба МЧС Автор: пресс-служба МЧС

Как сообщает МЧС, на месте работают 24 единицы техники, 76 человек. Сейчас идет поиск очага пожара. По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек.

Наш журналист, который находится на месте, говорит, что огня в здании гипермаркета все больше и больше. На месте организован штаб пожаротушения главного управления МЧС России по Томской области.

На место пожара приехала полиция и разгоняет очевидцев с парковки. МЧС отмечает, что сейчас уточняется площадь пожара. И, согласно новым данным, было эвакуировано около 200 человек. К гипермаркету приехало еще несколько пожарных машин. ГИБДД перекрыло часть улицы Елизаровых. Людей просят переходить на другую сторону дороги, так как слишком дымно. Из здания гипермаркета доносится грохот.

Часть крыши гипермаркета уже прогорела, дыма становится все больше Часть крыши гипермаркета уже прогорела, дыма становится все больше

UPD. 16:08 Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров — по всей площади здания. "Произошло обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров. На место пожара прибыл пожарный поезд", — рассказали в ведомстве.

UPD. 16:19. Бригада скорой помощи дежурит на месте пожара возле гипермаркета «Лента». Об этом сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Томска Николай Родионов. По информации главного врача, пока медицинская помощь никому не потребовалась, медики остаются на месте пожара.

UPD 17:13. На месте пожара в гипермаркете по ул. Елизаровых, 13 сейчас дежурят представители городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Кировского района Томска. Они участвуют в охране общественного порядка, не допускают людей к горящему зданию. Кроме того, вблизи горящего гипермаркета находится автобус муниципального «Административно-хозяйственного управления», в нем могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина.

Обновлено в 17:23. Глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин сообщил, что помимо пиротехники в гипермаркете взорвались баллоны с углекислым газом. Он также рассказал, что угроза для близлежащих домов отсутствует: «Пожар в здании [находится] на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время».

Обновлено в 17:37. Как рассказала ТВ2 одна из сотрудниц гипермаркета, причиной пожара стал поджог, неизвестный облил товары жидкостью для розжига. По ее словам, пожар пытался потушить сотрудник магазина пиротехники, также в здании сработала пожарная сигнализация и спринклерные оросители, но они не смогли остановить огонь. «Там [рядом были] все самые сухие товары: розжиг, уголь, пиротехника, поэтому так горит».

Обновлено в 18:10. МЧС сообщает, что пожару присвоен максимальный — четвертый — ранг пожара, огонь по-прежнему не локализован, площадь пожара составляет более 3,5 тысяч квадратных метров при площади самого гипермаркета в 5 тысяч.