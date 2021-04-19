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19 апреля,
2021
Новости

Задерживается вылет нескольких рейсов из Томска в Москву

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным онлайн-табло томского аэропорта, задерживается вылет рейсов в Москву и Стрежевой. Причиной задержки стали метеоусловия, рассказал ТВ2 и.о. транспортного прокурора Сергей Кривошеин. 


Согласно расписанию, рейсы авиакомпаний Emirates, Эль Аль, S7 Airlines и Singapore Airlines должны были отправиться в Москву в 07:55. Отправка самолета задерживается, сейчас расчетное время вылета 11:00. Вылет самолета в Стрежевой задерживается до 10:00. Вылета ожидают более двухсот пассажиров, транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения их прав.

Ранее ТВ2 сообщало, что метель парализовала автомобильное движение на улицах Томска, в городе уже произошло несколько аварий. Водителям, поменявшим резину на летнюю, рекомендуют оставить машину дома.


ГУ МЧС по Томской области предупреждало о мокром снеге, гололеде, усилении ветра и похолодании. По данным гидрометцентра, днем в Томске ожидается до минус 6 градусов, а в области — до минус 11 градусов. 

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