Задерживается вылет нескольких рейсов из Томска в Москву

По данным онлайн-табло томского аэропорта, задерживается вылет рейсов в Москву и Стрежевой. Причиной задержки стали метеоусловия, рассказал ТВ2 и.о. транспортного прокурора Сергей Кривошеин.





Согласно расписанию, рейсы авиакомпаний Emirates, Эль Аль, S7 Airlines и Singapore Airlines должны были отправиться в Москву в 07:55. Отправка самолета задерживается, сейчас расчетное время вылета 11:00. Вылет самолета в Стрежевой задерживается до 10:00. Вылета ожидают более двухсот пассажиров, транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения их прав.



Ранее ТВ2 сообщало, что метель парализовала автомобильное движение на улицах Томска, в городе уже произошло несколько аварий. Водителям, поменявшим резину на летнюю, рекомендуют оставить машину дома.





ГУ МЧС по Томской области предупреждало о мокром снеге, гололеде, усилении ветра и похолодании. По данным гидрометцентра, днем в Томске ожидается до минус 6 градусов, а в области — до минус 11 градусов.



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