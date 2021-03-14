Задержанных на форуме в Москве Ксению Фадееву и Максима Забелина отпустили из полиции

Депутатов Думы Томска Ксению Фадееву и Максима Забелина, задержанных в Москве на форуме Муниципальных депутатов, отпустили из ОВД. В полиции остается депутат Андрей Фатеев.

Первый форум независимых депутатов должен был пройти 13 марта. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Причиной задержания стало то, что мероприятие, якобы «организовано нежелательной организацией». При этом, форум организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.





Андрея Фатеева доставили в ОВД Преображенское, Ксению Фадееву в ОВД Новокосино, а Забелина в ОВД Метрогородок. Фадеева и Фатеев жаловались на то, что к ним не пускают адвокатов.





В итоге первой, спустя четыре часа после задержания, отпустили Ксению Фадееву.





«Возбудили административное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, суд хотят провести в Москве, я ходатайствовала о перенесении рассмотрения в Томск», — написала она.