Добрые новости
14 марта,
2021
2
фото
Новости

Задержанных на форуме в Москве Ксению Фадееву и Максима Забелина отпустили из полиции

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Депутатов Думы Томска Ксению Фадееву и Максима Забелина, задержанных в Москве на форуме Муниципальных депутатов, отпустили из ОВД. В полиции остается депутат Андрей Фатеев.

Первый форум независимых депутатов должен был пройти 13 марта. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Причиной задержания стало то, что мероприятие, якобы «организовано нежелательной организацией». При этом, форум организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией.


Андрея Фатеева доставили в ОВД Преображенское, Ксению Фадееву в ОВД Новокосино, а Забелина в ОВД Метрогородок. Фадеева и Фатеев жаловались на то, что к ним не пускают адвокатов.


В итоге первой, спустя четыре часа после задержания, отпустили Ксению Фадееву.


«Возбудили административное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, суд хотят провести в Москве, я ходатайствовала о перенесении рассмотрения в Томск», — написала она.

Задержанных на форуме в Москве Ксению Фадееву и Максима Забелина отпустили из полиции

Спустя час был отпущен и Максим Забелин. В отношении него составили аналогичный протокол.


«Все вещи забирали под опись, поэтому не выходил на связь. Отношение нормальное, с сотрудниками прокуратуры о жизни пообщались, потом три часа просто ждал пока на всех все составят», — написал он.

Задержанных на форуме в Москве Ксению Фадееву и Максима Забелина отпустили из полиции



ПОДДЕРЖИ ТВ2




Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.