Задержан проректор ТГУ Дмитрий Сухушин

Сотрудники ФСБ задержали проректора ТГУ по программам развития Дмитрия Сухушина. Задержание произошло на рабочем месте. По неподтвержденной информации, его подозревают в получении взяток в крупном размере.







Пресс-служба ТГУ пока отказывается комментировать ситуацию, но подтверждает факт задержания. От Следственного комитета и ФСБ никаких официальных заявлений пока тоже нет.