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17 февраля,
2020
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Задержан проректор ТГУ Дмитрий Сухушин

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники ФСБ задержали проректора ТГУ по программам развития Дмитрия Сухушина. Задержание произошло на рабочем месте. По неподтвержденной информации, его подозревают в получении взяток в крупном размере.


Пресс-служба ТГУ пока отказывается комментировать ситуацию, но подтверждает факт задержания. От Следственного комитета и ФСБ никаких официальных заявлений пока тоже нет.

Дмитрий Сухушин
Дмитрий Сухушин
Фото: пресс-служба ТГУ

Д. В. Сухушин в 1993 году окончил философский факультет ТГУ. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию. Был назначен проректором ТГУ в 2014 г.


Новость дополняется.


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