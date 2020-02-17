Новости
Задержан проректор ТГУ Дмитрий Сухушин
4 часа назад
Сотрудники ФСБ задержали проректора ТГУ по программам развития Дмитрия Сухушина. Задержание произошло на рабочем месте. По неподтвержденной информации, его подозревают в получении взяток в крупном размере.
Пресс-служба ТГУ пока отказывается комментировать ситуацию, но подтверждает факт задержания. От Следственного комитета и ФСБ никаких официальных заявлений пока тоже нет.
Д. В. Сухушин в 1993 году окончил философский факультет ТГУ. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию. Был назначен проректором ТГУ в 2014 г.
Новость дополняется.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?