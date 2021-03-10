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10 марта,
2021
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Задержан министр здравоохранения Горного Алтая

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Задержаны министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник. Они подозреваются в получении взятки в крупном размере.

Задержан министр здравоохранения Горного Алтая

По данным СКР, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей. Деньги чиновникам давали в качестве награды за заключение контрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за победу в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.


Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.


В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки».  


В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

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