Задержан министр здравоохранения Горного Алтая

Задержаны министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник. Они подозреваются в получении взятки в крупном размере.

По данным СКР, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей. Деньги чиновникам давали в качестве награды за заключение контрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за победу в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.





Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.





В отношении взяткодателей также возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки».





В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.