Задержан мэр Томска Иван Кляйн

Мэра города Томска задержали сегодня прямо во время селекторного совещания. И вывели из здания мэрии в наручниках. Об этом ТВ2 сообщило несколько источников, в том числе в силовых ведомствах. Сейчас готовится пресс-релиз и мы надеемся, что появится информация о том, что инкриминируется Ивану Кляйну.
Напомним, Иван Кляйн руководит Томском с 2013 года. Тогда он выиграл выборы мэра, получив 62,23% голосов. В 2018 году Иван Кляйн повторно победил на выборах, получив больше 50% голосов избирателей.
Мэрскую должность в Томске уже называют «расстрельной». До Ивана Кляйна, были осуждены мэры Александр Макаров и Николай Николайчук.
Александр Макаров был арестован в октябре 2006 года. И в 2010 году приговорен к 12 годам колонии строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. В июне 2016 года он вышел на свободу из Иркутской колонии по УДО.
Николай Николайчук в 2015 году был признан судом виновным в халатности, его приговорил к четырем годам лишения свободы условно.
Иван Кляйн родился 8 июня 1959 года в с. Малая Владимировка Семипалатинской области Казахской ССР. В 1984 году с отличием окончил факультет АВТ Томского политехнического университета. В 2000 году с отличием окончил Томский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.
С 1985 года — главный механик на Томском пивоваренном заводе. С 1987 года — главный инженер завода, а в 1991 году назначается его директором.
Был депутатом Законодательной (Государственной) Думы Томской области второго (1997 — 2001 гг.), третьего (2001 — 2007 гг.) и четвертого (2007 — 2011 гг.) созывов.