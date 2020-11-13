Задержан мэр Томска Иван Кляйн

Мэра города Томска задержали сегодня прямо во время селекторного совещания. И вывели из здания мэрии в наручниках. Об этом ТВ2 сообщило несколько источников, в том числе в силовых ведомствах. Сейчас готовится пресс-релиз и мы надеемся, что появится информация о том, что инкриминируется Ивану Кляйну.





Напомним, Иван Кляйн руководит Томском с 2013 года. Тогда он выиграл выборы мэра, получив 62,23% голосов. В 2018 году Иван Кляйн повторно победил на выборах, получив больше 50% голосов избирателей.





Мэрскую должность в Томске уже называют «расстрельной». До Ивана Кляйна, были осуждены мэры Александр Макаров и Николай Николайчук.





Александр Макаров был арестован в октябре 2006 года. И в 2010 году приговорен к 12 годам колонии строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. В июне 2016 года он вышел на свободу из Иркутской колонии по УДО.





Николай Николайчук в 2015 году был признан судом виновным в халатности, его приговорил к четырем годам лишения свободы условно.