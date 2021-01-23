Задержали на митинге? Телефоны адвокатов в Томске

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Томский штаб Навального проведет массовую акцию протеста 23 января на площади Новособорной в 14.00 в поддержку Алексея Навального. И хотя мероприятие не согласовано, активисты собираются его провести. Во встречу, посвященную шествию в «ВК», вступили две тысячи пользователей. Публикуем контакты юристов, кто готов бесплатно проконсультировать, если вас задержали на митинге.

Депутат Галина Немцева написала в своем телеграм-канале, что два юриста готовы помочь задержанным на митинге.

«Предполагаю, что на митинге на Новособорной будет много молодежи и несовершеннолетних, — пишет Галина Немцева,— Надеюсь, все пройдет мирно. Если кому-то будет нужна юридическая помощь, вот телефоны юристов: Любовь Владимировна +7 999-177-39-89, Татьяна Владимировна +7 983-233-47-26».

Задержанных готов бесплатно проконсультировать юрист Михаил Ерастов, +7 923-400-71-11

Если вас задержали и вы хотите, чтобы ваши права были соблюдены, за помощью можно обратиться к сотрудникам томской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК):

Иван Шевелев +7 906-958-96- 29 сможет передавать заявки уполномоченному по правам человека в Томской области Елене Карташовой. За помощью можно обратиться к члену ОНК Симаковой Лидии +7 913-883-22-99.

Руководитель штаба Навального в Томске Ксения Фадеева сообщила в своем Instagram, если вас задержали, нужно обязательно взять копию протокола и сообщить об задержании в штаб Вконтакте.

«Мы, как организаторы, настоятельно просим несовершеннолетних остаться дома и не приходить на акцию», — написала Ксения Фадеева.

Если вас задержали, можете написать сразу в «Правозащиту Открытки». Бот в телеграм: @orpravobot, +7 913 827 35 53

Сергей Ильиных назвал призывы к участию в акции в поддержку арестованного Алексея Навального «спланированной провокацией». Несмотря на то что мэрия Томска не согласовала шествие, организаторы намерены его провести. А полиция угрожала привлечь к ответственности за участие в акции.