Задержан подозреваемый в убийстве в Курлеке. Он признал вину

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в Курлеке, он полностью признал вину, сообщает областное управление Следственного комитета. Подозреваемый - местный житель села Курлек Иван С.

По данным ведомства, 32-летний подозреваемый выстрелил в движущуюся машину погибшего утром 21 октября, он сделал это «на почве личных неприязненных отношений». Ранее, подозреваемый Иван С, работал на гравийном карьере и был уволен Василевичевым. Работники карьера говорят, что Иван С. злоупотреблял спиртным и после увольнения открыто угрожал убитому.

Напомним, вечером 21 октября стало известно, что полицейские нашли в автомобиле рядом с селом Курлек тело мужчины, застреленного из ружья 16 калибра. СК завел дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

По информации ТВ2, убитый — 51-летний главный инженер ООО «Курлекский карьер ТИСК» Юрий Василевичев. Обсуждалась версия, что таким образом Василевичеву могли отомстить недовольные увольнением подчиненные. Полиция, отрабатывая эту версию, опросила нескольких жителей Курлека, которые ранее работали на карьере по добыче гравия, затем были уволены и у которых официально имеется огнестрельное оружие.

Напомним, что год назад недалеко от Курлека произошла еще одна трагедия. 7 мая 2020 года на территории охотхозяйства «Хардикова заимка» были убиты егерь и его знакомый. Позже был задержан 41-летний житель Томска, которому в настоящий момент предъявлено обвинение сразу по четырем статьям: «Убийство двух лиц», «Умышленное уничтожение имущества», «Уничтожение лесных насаждений» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». В конце июля 2021 прокуратура направила в Томский областной суд это уголовное дело.