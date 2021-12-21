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Задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента»

ТВ2 ТВ2

Задержан томич, подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Эту информацию подтвердили ТВ2 в пресс-службе «Ленты». Поджигателем оказался сотрудник одной из подрядных организаций, он признался в содеянном.

Областное управление МВД объявило о задержании 33-летнего местного жителя, уже судимого ранее по уголовной статье. Причин своего поступка он «внятно пояснить не смог». Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

Ранее о возможном поджоге сообщала ТВ2 одна из сотрудниц гипермаркета. По ее словам, неизвестный мужчина облил товары жидкостью для розжига. По данным Интерфакса, пожар начался в отделе пиротехники. 

На данный момент пожар в здании гипермаркета локализовали на площади 3,5 тысяч квадратных метров, из-за возгорания обрушилась треть здания. На месте по-прежнему работают пожарные. 

Напомним, пожар в «Ленте» начался примерно в 15 часов, сейчас его продолжают тушить. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. Пожару присвоен максимальный — четвертый — ранг опасности. На месте работает 29 единиц техники и 76 пожарных, также к гипермаркету приехала «скорая», но медицинская помощь пока никому не потребовалась.

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