Задержан известный томский бизнесмен Владислав Левчугов

В Томске задержан владелец ГК «Лама» Владислав Левчугов. По информации источников, Левчугов выступил посредником при передаче взятки следователю Арефьеву.

Автор: пресс-служба обладминистрации Владислав Левчугов и Сергей Жвачкин на открытии частного аэропорта под Томском

Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Следствие утверждает, что во время расследования он нашел посредника, которому рассказал, что за взятку готов прекратить данное дело. Также Арефьев сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы, дальнейшие переговоры проходили под контролем правоохранителей. «При непосредственной передаче взятки 2 декабря посредник, а в дальнейшем и Арефьев, задержаны. С их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве», — говорится в пресс-релизе. По информации «Честного детектива», «размер взятки для Томска приличный — по некоторым данным можно купить 3-комнатную квартиру в центре». Канал утверждает, что посредником при даче взятки выступил Вячеслав Левчугов.

Завод ГК "Лама"

Добавим, что журналисты ТВ2 несколько раз пытались дозвониться до самого Владислава Левчугова, однако его телефон был все время занят. На самом заводе сотрудники охраны сказали, что не владеют никакой информацией.

По данным «Контур.Фокус» на имя Владислава Левчугова зарегистрировано восемь действующих организаций. Среди них «Сибаэрокрафт», ООО «Оазис», который занимается арендой и управлением собственным и арендованным имуществом, Альянс региональных ритейлеров, в который входит торгово-производственная группа «Лама». Также Левчугов является одним из учредителей «Изумрудного города».

Владиславу Левчугову 53 года. Выпускник Томского государственного педагогического института по специальности «учитель труда». Будучи студентом участвовал в проектах торгового бизнеса, в том числе работал менеджером в объединении «Мега» оптовых региональных поставок сигарет. В 1992 году, совместно с бизнес-партнёром Андреем Князевым, организовал компанию ТОО «ЛАМА-АВ». К началу 2000-ых это была уже крупная сеть магазинов, которые продавали выпечку и пельмени собственного производства. В 2005 году компания начала развивать еще один розничный бренд — универсамы «Абрикос». В том же году Левчугов с партнерами (Андреем Князевым и Олегом Федосеевым) смогли получить контроль над местным предприятием пищевки под названием «Фог» (выпускало мороженое и напитки). Территория завода занимала целый квартал недалеко от центра, что позволило ритейлеру открыть там в 2005 году свой первый гипермаркет. «В 2012 году мы для себя более четко и емко сформулировали миссию своей компании. Она звучит понятно и кратко: «Мы обеспечиваем продовольственную безопасность России». Это, по факту, именно так», — рассказывал сам Левчугов в интервью ТВ2.

Пекарня в ГК "Лама"

Позднее с «Фогом» был связан конфликт. Дело в том, что Олег Федосеев стал совладельцем ООО «Лама плюс» и ЗАО «Капитал групп». Федосееву принадлежала доля в 40% в обоих предприятиях. Доля Левчугова составила 36,7%, Князева — 23,3%. Левчугов стал генеральным директором ООО «Лама плюс», Федосеев — директором «Капитал групп». К середине 2006 года между партнерами начал нарастать конфликт, он отразился и в структуре собственности. «В 2004-2005 году ко мне обратились господин Левчугов и господин Князев (один из владельцев фирмы «ЛАМА плюс» - прим. редакции), чтобы я стал одним из акционеров фирмы «ЛАМА плюс». У них было 16 миллионов оборота в месяц и 90 миллионов долгов, которые нужно было отдать в ближайшее время. Они предложили отдать 40 процентов торгующей фирмы и 40 процентов своей недвижимости. Мы заключаем договор о совместной деятельности и каждый расписывает, что при этом делает. То есть под мои гарантии даются кредиты, я передаю недвижимые объекты, в том числе здание по ул.Учебная, мы запускаем гипермаркет. Как вдруг моя доля в фирме «Лама-плюс» неожиданно переоформляется. Оказывается, Левчугов, как директор, идет в налоговую инспекцию, подает заявление и переоформляет 40 процентов, которые принадлежали мне, на подставное лицо», — описывал события тех лет в интервью ТВ2 Олег Федосеев.

Автор: ТВ2 Олег Федосеев