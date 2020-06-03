«Задача одна – обеспечить Путина пожизненной властью»: письмо депутатов против поправок в Конституцию

192 депутата из разных регионов России подписали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию. Среди подписавших обращение — Илья Азар, Лев Шлосберг, Илья Яшин. Также письмо подписали депутаты из Красноярска, Иркутска и Республики Алтай. Представителей из Томской области в списке пока нет.

«Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы, — говорится в тексте документа. — Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота».

«Главная (и по существу единственная) идея этого изменения – сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства – спрятана за многословием декоративных обещаний. За поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему. Власть одного человека и его приближенных держится на том, что власть отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти – тягчайшее государственное преступление, преступление перед народом», — пишут авторы письма

«Он хочет получить одобрение своих постыдных желаний с помощью заведомо неконституционной процедуры абсолютно неподконтрольного гражданскому обществу общероссийского голосования. Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека», — говорится в тексте.

Авторы отмечают, что сейчас президент надеется на поддержку общества.

«Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны. От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отдавать наше будущее и будущее наших детей временщикам, задержавшимся на десятилетия. Мы чувствуем поддержку большинства граждан России. Россия будет свободной», — отмечается в тексте.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о конституционной реформе. Он предложил ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поднять ценз оседлости для президента до 25 лет.





В марте депутат Госдумы Валентина Терешкова предложил поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина. В Госдуме ее поддержали, позднее инициативу одобрил Совет федерации.





Согласно процедуре, одобрить поправки должны были и местные парламенты. В Томской области против предложенных поправок не проголосовали ни один депутат областной думы: 27 депутатов были «за», четверо воздержались.





Изначально предполагалось, что референдум пройдет 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его решили перенести. Новая дата проведения голосования — 1 июля.





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