«Ремонт надо было делать давно»: Павел Волк об обновлении музея НКВД Томска

Напомним, российский фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонд Памяти) выкупил для томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» соседнее помещение. Теперь музей увеличит свои площади в два раза. Ожидается, что после ремонта помимо обновленной экспозиции в музее появится зал временных выставок, библиотека, кабинеты сотрудников, кафе и киоск.

Обновленная экспозиция музея будет представлять девять камер. Каждая камера будет посвящена определенной теме. Камеры будут располагаться не по хронологии репрессий, а по тематическим блокам: будут камеры, посвященные и крестьянским восстаниям, и лагерному труду, и жизни вышедших на свободу после нескольких лет, проведенных в ГУЛАГе.

«В Томске несколько раз был Роман Романов. В Москве есть Центральный музей Истории ГУЛАГа, он является сегодня методическим системообразующим центром по данному направлению музейной деятельности. Мы, в свое время, обращались к ним с просьбой, чтобы экспозицию привести в соответствие с сегодняшним днем. То, что у нас принято называть Следственная тюрьма представляет для себя ценность, как аутентичное место. Но с точки зрения современных музейных технологий там сложно что-то сделать. А я был в Музее истории ГУЛАГа — это ультрасовременное музейное явление. Поэтому музей был, есть и будет. Ремонт сделаем, приходите, открывать будем», — сказал начальник департамента культуры.

При этом Волк уточнил, что говорить о сроках работ сейчас преждевременно.

«Музей же — памятник. С памятниками всегда очень сложно работать, ремонт контролируется Центром по охране культурного значения. Говорить о сроках я бы не стал. Наша задача сделать качественно, торопиться не будем», — отметил он.