«Зачет-незачет»: новые отметки появятся в школьных аттестатах

Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как ИЗО, музыка и физическая культура... Ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, — рассказала РГ Ольга Васильева.