«Зачет-незачет»: новые отметки появятся в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, что в школах введут новую отметку. Вместо оценок по физкультуре, музыке и ИЗО ученикам планируют ставить «зачет-незачет». Об этом пишет Российская газета.
По словам Ольги Васильевой, в некоторых школах уже давно используется система «зачет-незачет». Между тем, когда школьникам выдают аттестаты, оценки в них по-прежнему сводятся к «5», «4» либо «3».
Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как ИЗО, музыка и физическая культура... Ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, — рассказала РГ Ольга Васильева.
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