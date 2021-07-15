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Главная Новости Заболевшие коронавирусом могут получить консультацию врача, заполнив анкету на специальном сайте
Новости

Заболевшие коронавирусом могут получить консультацию врача, заполнив анкету на специальном сайте

ТВ2
ТВ2 ТВ2
12 часов назад

Пациенты с вероятным или подтвержденным коронавирусом могут заполнить анкету, размещенную на специальном сайте, и получить медицинскую помощь, сообщается на сайте Администрации Томской области. Обрабатывают данные и связываются с пациентами сотрудники центра удаленного мониторинга.

В анкете необходимо указать контактные данные, информацию о самочувствии — своем или заболевшего. А также, если есть возможность, прикрепить результаты анализов и задать свои вопросы.

«Анкета для пациентов — это дополнительная возможность для жителей Томской области связаться с врачом в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — отмечает руководитель центра удаленного мониторинга Елена Тарануха.

За каждый пункт ответа сервис выставляет баллы. В зависимости от их количества анкета попадет в «зеленую», «желтую» или «красную» зоны. «Зеленая» зона говорит о стабильном состоянии человека, «желтая» и «красная» — о том, что пациенту необходима медицинская помощь.

В зависимости от зоны сотрудники центра самостоятельно проконсультируют обратившегося заболевшего, вызовут ему врача из поликлиники для осмотра и назначения лечения или скорую помощь для госпитализации.

Сайт работает с декабря. Елена Тарануха пояснила, что за это время на сайт поступило 1 210 анкет. Большинство обратившихся оказались в «зеленой зоне» (1 104 человека), их консультировали операторы центра. В 105 случаях специалисты вызывали врача на дом, а вызов скорой понадобился лишь одному человеку.

Также на сайте можно записаться на вакцинацию от COVID-19 и оставить заявку на реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

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