Заболевшие коронавирусом могут получить консультацию врача, заполнив анкету на специальном сайте

Пациенты с вероятным или подтвержденным коронавирусом могут заполнить анкету, размещенную на специальном сайте , и получить медицинскую помощь, сообщается на сайте Администрации Томской области. Обрабатывают данные и связываются с пациентами сотрудники центра удаленного мониторинга.

В анкете необходимо указать контактные данные, информацию о самочувствии — своем или заболевшего. А также, если есть возможность, прикрепить результаты анализов и задать свои вопросы.

«Анкета для пациентов — это дополнительная возможность для жителей Томской области связаться с врачом в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — отмечает руководитель центра удаленного мониторинга Елена Тарануха.

За каждый пункт ответа сервис выставляет баллы. В зависимости от их количества анкета попадет в «зеленую», «желтую» или «красную» зоны. «Зеленая» зона говорит о стабильном состоянии человека, «желтая» и «красная» — о том, что пациенту необходима медицинская помощь.

В зависимости от зоны сотрудники центра самостоятельно проконсультируют обратившегося заболевшего, вызовут ему врача из поликлиники для осмотра и назначения лечения или скорую помощь для госпитализации.

Сайт работает с декабря. Елена Тарануха пояснила, что за это время на сайт поступило 1 210 анкет. Большинство обратившихся оказались в «зеленой зоне» (1 104 человека), их консультировали операторы центра. В 105 случаях специалисты вызывали врача на дом, а вызов скорой понадобился лишь одному человеку.

Также на сайте можно записаться на вакцинацию от COVID-19 и оставить заявку на реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции.