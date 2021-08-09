«У Забелина М.В. отсутствует право быть избранным депутатом»: избирком прокомментировал отказ в регистрации томскому депутату

«Избирательная комиссия Томской области обратилась в Управление Министерства юстиции РФ для проверки достоверности сведений о кандидатах в депутаты областной Думы по единому избирательному округу, включенных в список партии КПРФ.

По результатам проверки поступил ответ, согласно которому кандидат Забелин Максим Валерьевич причастен к общественному объединению, деятельность которого прекращена по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Кроме того, был направлен запрос в УМВД России по Томской области. Там также подтвердили эту информацию.

В соответствии с законом, граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, на определенный срок ограничиваются в пассивном избирательном праве. В связи с этим, у Забелина М.В. отсутствует право гражданина Российской Федерации быть избранным депутатом Законодательной Думы Томской области», — сказал Радзивил.