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Главная Новости «У Забелина М.В. отсутствует право быть избранным депутатом»: избирком прокомментировал отказ в регистрации томскому депутату
Новости

«У Забелина М.В. отсутствует право быть избранным депутатом»: избирком прокомментировал отказ в регистрации томскому депутату

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томский избирком прокомментировал свой отказ в регистрации депутату городской Думы Максиму Забелину. Комментарий председателя избирательной комиссии Ростислава Радзивила был опубликован в телеграм-канале ЦУРа Томской области.

«Избирательная комиссия Томской области обратилась в Управление Министерства юстиции РФ для проверки достоверности сведений о кандидатах в депутаты областной Думы по единому избирательному округу, включенных в список партии КПРФ.

По результатам проверки поступил ответ, согласно которому кандидат Забелин Максим Валерьевич причастен к общественному объединению, деятельность которого прекращена по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Кроме того, был направлен запрос в УМВД России по Томской области. Там также подтвердили эту информацию.

В соответствии с законом, граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, на определенный срок ограничиваются в пассивном избирательном праве. В связи с этим, у Забелина М.В. отсутствует право гражданина Российской Федерации быть избранным депутатом Законодательной Думы Томской области», — сказал Радзивил.

Сегодня днем первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова вышла на одиночный пикет к зданию областной администрации. Фотографии она опубликовала в своем телеграм-канале. С ее слов, выходить с пикетом они будут каждый день.

«Облизбирком дал официальный комментарий по поводу недопуска нашего кандидата: «У Забелина М.В. отсутствует право гражданина Российской Федерации быть избранным депутатом».

Формулировка хуже не придумаешь. У граждан России и так прав осталось немного. Теперь ещё могут отобрать право избираться в органы власти и что-то менять.

Важно понимать, что лишение прав может коснуться любого из нас. Вчера Грудинин, сегодня Забелин, а завтра кто? Признают экстремистами всех, кто хоть раз голосовал не за власть?
 
Одно обнадёживает: такие решения говорят о том, что партия власти боится. А значит, знает, что может проиграть», — написала Барышникова.
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