За всеми контактировавшими с больными коронавирусом будут следить по геолокации

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С 27 марта российские власти должны начать отслеживать перемещения всех заразившихся коронавирусом в России по их геолокации и предупреждать тех, кто с ними контактировал, о необходимости изоляции.

Новая платформа должна заработать согласно распоряжению Михаила Мишустина. Как выяснил The Bell, опросив операторов мобильной связи, это не утопия: все возможности для такой платформы уже есть.

Как это работает

Задача новой платформы — с помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов, определить путь передвижения заболевших коронавирусом до их помещения под карантин. Всем людям, которые, как покажет система, могли подвергнуться риску, будет приходить СМС с требованием изолироваться, а информация о них будет поступать в оперативный штаб того региона, где произошел контакт.

У операторов есть ряд услуг, которые используют информацию о местоположении абонентов, определяемом по базовым станциям. Вопрос только в том, чтобы автоматизированно вычислять конкретных абонентов в определенном радиусе от зараженного на какой-то промежуток времени в прошлое. Но это не очень сложная задача. Создать такую платформу быстро вполне реально, — рассказал The Bell источник в одном из крупнейших телекомов.

Управлять системой, скорее всего, будут Минздрав совместно с Минкомсвязи — у самих операторов нет доступа к данным о заболевших, говорят собеседники The Bell.

Законно ли это

Дмитрий Песков заявил, что создание такой системы не идет вразрез с соблюдением прав граждан РФ. Редкий случай — адвокат правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев в основном с ним согласен. «Построить такую систему теоретически можно без вмешательства в право на уважение частной жизни, предусмотренное Европейской конвенцией о защите прав человека, но только если заболевший даст письменное согласие на отслеживание его перемещений. Очевидно, что подавляющее большинство людей так и поступит», — сказал он The Bell. В случае отказа отследить передвижения человека законно невозможно: сделать это без согласия можно только по решению суда, в рамках оперативно-розыскных действий или уголовного дела.

Отдельный вопрос — как будет организована работа с людьми, контактировавшими с заболевшим. Если им просто придут обезличенные СМС с предупреждением и требованиями властей, это никаких норм не нарушает, как, например, предупреждения МЧС о стихийных бедствиях, говорит Селезнев. Но если эти сведения без согласия людей аккумулируются, привязываются к именам, телефонам, адресам, а по этим адресам выезжают бригады, это незаконное вмешательство в частную жизнь, считает адвокат.

Как в Китае

Самый близкий аналог — созданная в Китае программа-сигнализатор о близости зараженных (Close Contact Detector, CCD). Но ее использование подразумевает установку на пользовательский смартфон приложения, которое предупреждает пользователя о контакте с заболевшим. Если пользователь тоже оказывается в группе риска, ему предписывается оставаться дома и информировать медицинские власти.

Другое китайское приложение — Alipay Health Code — на основе big data автоматически присваивает пользователю цветовой код, определяющий, может ли он воспользоваться общественным транспортом (зеленый), обязан сидеть в карантине неделю (желтый) или две (красный). Программа де-факто обязательна к установке, а пользователей статуса, отличного от зеленого, просто не пускают в метро. По данным NYT, данные пользователей отправляются прямиком в полицию.