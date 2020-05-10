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10 мая,
2020
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За три месяца томские приставы взыскали больше 53 млн рублей с должников по алиментам

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Почти 12,5 тысячи производств о взыскании алиментов находилось в производстве у судебных приставов Томской области в первом квартале 2020 года. За три месяца приставы взыскали более 53,2 миллиона рублей алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.


«Благодаря применению к должникам ограничения специального права в виде управления транспортными средствами погашена задолженность по алиментам в размере более 7 млн рублей; официально трудоустроены 28 человек, из заработной платы которых ежемесячно удерживаются денежные средства на содержание детей», — говорится в сообщении.


В отношении 352 должников возбуждены административные дела. 281 человек стал фигурантом уголовных дел. Из них  36 человек приговорены к лишению свободы условно, 23 человека — к реальному сроку. 


За три месяца 2020 года заведено 430 розыскных дел. Это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них около 20 % прекращены в связи с розыском должников и их имущества. В числе найденных неплательщиков – 102 человека, задолжавших алименты своим детям.


Если человека не могут найти в течение одного года, то приставы рекомендуют обратиться в суд с иском о признании должника безвестно отсутствующим и попросить назначить пенсию по потере кормильца. В первом квартале 2020 года подано два таких заявления. По одному из них иск удовлетворен, второе заявление находится на рассмотрении.

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