За три месяца томские приставы взыскали больше 53 млн рублей с должников по алиментам

Почти 12,5 тысячи производств о взыскании алиментов находилось в производстве у судебных приставов Томской области в первом квартале 2020 года. За три месяца приставы взыскали более 53,2 миллиона рублей алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.





«Благодаря применению к должникам ограничения специального права в виде управления транспортными средствами погашена задолженность по алиментам в размере более 7 млн рублей; официально трудоустроены 28 человек, из заработной платы которых ежемесячно удерживаются денежные средства на содержание детей», — говорится в сообщении.





В отношении 352 должников возбуждены административные дела. 281 человек стал фигурантом уголовных дел. Из них 36 человек приговорены к лишению свободы условно, 23 человека — к реальному сроку.





За три месяца 2020 года заведено 430 розыскных дел. Это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них около 20 % прекращены в связи с розыском должников и их имущества. В числе найденных неплательщиков – 102 человека, задолжавших алименты своим детям.





Если человека не могут найти в течение одного года, то приставы рекомендуют обратиться в суд с иском о признании должника безвестно отсутствующим и попросить назначить пенсию по потере кормильца. В первом квартале 2020 года подано два таких заявления. По одному из них иск удовлетворен, второе заявление находится на рассмотрении.