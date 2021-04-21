За три месяца томские доноры сдали больше 4 тысяч литров крови

С января по март текущего года донорами в Томской области стали 4 209 человек, они сдали кровь 4 781 раз, сообщает обладминистрация.

«Среди томских доноров люди разного возраста, треть из них — студенты и учащиеся учреждений высшего и среднего профессионального образования», — рассказал главврач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.





По его словам, из донорского материала медики заготовили 2 800 литров цельной крови, а это больше 11 200 доз компонентов крови.





Из материала региональный центр крови заготавливает и выдает плазму в том числе от доноров, переболевших COVID-19. Переливание такой плазмы медики используют с ноября 2020 года как один из методов лечения от инфекции, 99 пациентов получили переливание такой плазмы. В администрации уточнили, что всего Центр заготовил 179 литров плазмы, донорами стали 167 человек. При этом многие жители сдают плазму два и более раз, абсолютный рекорд — 6 плазмодач от одного донора.





Отметим, в России 20 апреля каждого года отмечается Национальный день донора крови. В Томской области звание «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» носят 4 357 жителей. Донором может стать любой томич, которому уже есть 18 лет и у которого нет противопоказаний для сдачи крови. Антиковидную плазму может сдать человек от 20 до 55 лет, с массой тела более 60 кг, не имеющий противопоказаний для донорства, в удовлетворительном состоянии здоровья, на руках должна быть справка о перенесенном COVID-19 в легкой или средней степени тяжести. С момента выздоровления должно пройти не меньше месяца.





Кровь сдают в региональном центре крови (ул. Вершинина, 45) в будни с 8.00 до 12.30, уточнить подробности можно по телефону: (3822) 419-832 и (3822) 419-788.