Добрые новости
06 ноября,
2020
Новости

За сутки в Томской области зафиксировали 199 новых случаев заболевания COVID-19

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

199 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе за всю пандемию достигло 13 536 человек.


«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 582 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 287 (25,7 %) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.


Также за последние сутки в России зафиксировали 387 случаев смерти от COVID-19, выздоровели официально 16 955 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 1, 73 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за все время

29 887 человек, выздоровели – 1 296 124.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.