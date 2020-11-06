За сутки в Томской области зафиксировали 199 новых случаев заболевания COVID-19

199 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки, сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе за всю пандемию достигло 13 536 человек.





«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 582 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 287 (25,7 %) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.





Также за последние сутки в России зафиксировали 387 случаев смерти от COVID-19, выздоровели официально 16 955 человек.





За весь период пандемии в России зарегистрировали 1, 73 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за все время

29 887 человек, выздоровели – 1 296 124.





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