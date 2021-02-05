Добрые новости
05 февраля,
2021
Новости

За сутки в Томской области выявили 91 случай коронавируса

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

91 случай коронавируса подтвердили официально в Томской области. Общее число заболевших достигло 28 690 человек, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.


За минувшие сутки выписан 121 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 25 960 человек.


Скончался, по официальным данным, 271 пациент.

Ранее томичи жаловались, что у них не берут ПЦР-тесты. По их мнению, темпы роста заболевания снизились именно из-за этого. В облздраве объяснили вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у почти 4 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3,4 млн человек.Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 февраля остаются  625 196 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса, по данным оперштаба, скончалось 75 732 человека.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.