За сутки в Томской области выявили 91 случай коронавируса

91 случай коронавируса подтвердили официально в Томской области. Общее число заболевших достигло 28 690 человек, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.
За минувшие сутки выписан 121 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 25 960 человек.
Скончался, по официальным данным, 271 пациент.
Ранее томичи жаловались, что у них не берут ПЦР-тесты. По их мнению, темпы роста заболевания снизились именно из-за этого. В облздраве объяснили вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.
С начала пандемии коронавирус диагностировали у почти 4 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3,4 млн человек.Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 февраля остаются 625 196 человек.
За весь период в России от коронавируса, по данным оперштаба, скончалось 75 732 человека.