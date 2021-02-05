За сутки в Томской области выявили 91 случай коронавируса

91 случай коронавируса подтвердили официально в Томской области. Общее число заболевших достигло 28 690 человек, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.





За минувшие сутки выписан 121 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 25 960 человек.





Скончался, по официальным данным, 271 пациент.