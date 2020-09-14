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14 сентября,
2020
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За сутки в Томской области выявили 52 случая заражения коронавирусной инфекцией

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки подтвердили в Томской области у 52 человек, выздоровел 31 человек. Таковы данные сайта стопкоронавирус.рф.

За сутки в Томской области выявили 52 случая заражения коронавирусной инфекцией

За сутки в России выявили 5 509 новых случаев короны, новые заболевшие выявлены в 83 регионах страны. В целом за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 1,068 миллиона пациентов. Выздоровели за все время 878,7 тысячи человек, скончались более 18,6 тысячи пациентов.


Из заболевших  у 17-ти признаки ОРВИ, у 14-ти – пневмония, 21 человек не имеет симптомов заболевания. В обсерваторе под Томском находятся 19 человек.


В Томской области из общего числа выявленных по стране за сутки случаев подтвердилось 52. Общее число заболевших в регионе выросло до 6 421.


Выписали за сутки 31 пациент. За все время в регионе после инфекции выздоровел 5 231 человек. Умерли от инфекции в регионе 76 пациентов.

За сутки в Томской области выявили 52 случая заражения коронавирусной инфекцией
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