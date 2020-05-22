За сутки в Томской области выявили 21 случай заболевания коронавирусом. Пока это рекорд

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21 случай заболевания коронавирусом подтвердился в Томской области за сутки. Диагноз «коронавирус» за все время подтвердился у 450 человек. Больше 130 человек выздоровели, в стационарах лечение продолжали больше 140 человек.

Шесть пациентов госпитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. 15 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.



Причиной заражения 18 человек стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По трем случаям источник заражения не установлен, идет эпидемиологическое расследование.

Всего в стране COVID-19 заболели 326 448 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 99 825 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 3249 человек.