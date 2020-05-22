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22 мая,
2020
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За сутки в Томской области выявили 21 случай заболевания коронавирусом. Пока это рекорд

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

21 случай заболевания коронавирусом подтвердился в Томской области за сутки. Диагноз «коронавирус» за все время подтвердился у 450 человек. Больше 130 человек выздоровели, в стационарах лечение продолжали больше 140 человек.


Шесть пациентов госпитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. 15 человек симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Причиной заражения 18 человек стали контакты с теми, кому диагноз COVID-19 был поставлен ранее. По трем случаям источник заражения не установлен, идет эпидемиологическое расследование.

За сутки в Томской области выявили 21 случай заболевания коронавирусом. Пока это рекорд

Всего в стране COVID-19 заболели 326 448 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 99 825 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 3249 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 мая 2020 года остаются 277 тыс. 68 человек.


В Томской области зарегистрировано 450 случаев заболевания коронавирусом. 307 человек находятся на лечении,  из них 167 в стационарах. 138 выздоровели, пятеро умерли.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 199 человек.


Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечали, что темпы роста заболеваемости в Томской области снижаются. Так, с 14 мая показатель удвоения числа заболевших замедлился и постепенно вышел на показатель «удвоение раз в 8 дней», а к 20 мая достиг границы, за которой удвоение происходит уже раз в 9 дней.


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