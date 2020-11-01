За сутки в Томской области выявили 196 случаев коронавируса

За прошлые сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в регионе у 196 жителей Томской области. 73 человека выздоровели.
Как передает областной оперштаб, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 118-ти признаки ОРВИ, у 28-ми пневмония, у 50-ти человек инфекция протекает бессимптомно.
В обсерваторах под Томском находятся 66 человек. Двое человек из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям скончались. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также один из них - хронической ишемией головного мозга, второй - сахарным диабетом и ожирением. На фоне коронавируса у обоих развилась дыхательная недостаточность, а у одного также полиорганная недостаточность, у второго - инфекционно-токсический шок.
Таким образом, за весь период в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.