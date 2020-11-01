Добрые новости
01 ноября,
2020
2
фото
Новости

За сутки в Томской области выявили 196 случаев коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За прошлые сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в регионе у 196 жителей Томской области. 73 человека выздоровели.

За сутки в Томской области выявили 196 случаев коронавируса

Как передает областной оперштаб, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 118-ти признаки ОРВИ, у 28-ми пневмония, у 50-ти человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 66 человек. Двое человек из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям скончались. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также один из них - хронической ишемией головного мозга, второй - сахарным диабетом и ожирением. На фоне коронавируса у обоих развилась дыхательная недостаточность, а у одного также полиорганная недостаточность, у второго - инфекционно-токсический шок. 


Таким образом, за весь период в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.

За сутки в Томской области выявили 196 случаев коронавируса
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.