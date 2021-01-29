За сутки в Томской области скончались шесть пациентов с коронавирусом

По итогам суток в Томской области официально подтверждено 103 новых случаев коронавируса. Оперштаб сообщает о гибели шести пациентов, у которых ранее диагностировали инфекцию.

Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, — добавляет оперштаб. – В анамнезе пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга. хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, онкология. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

Общее число официально подтвержденных по региону случаев заражения COVID-19. увеличилось до 28 050. Суточное число выздоровевших от коронавируса увеличилось и составило 131 человек. Область поднялась на 28 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.



Сибирь по итогам минувшей недели приблизилась к порогу в 320 000 подтвержденных диагнозов. Всего на 29 января в СФО подтверждено 319 653 случая COVID-19, что составляет 8% от общего числа по России. Скорость распространения коронавируса в Сибири снизилась на один пункт и составила 3%: 10 101 новый случай.





За последние сутки в России официально подтверждено 19, 2 тысячи случаев заражения коронавирусом и 534 летальных случая. Выздоровели от инфекции 26, 2 тысячи пациентов. С начала пандемии в стране коронавирус обнаружили у более чем 3,8 миллиона человек. 3, 25 миллиона заболевших выздоровели, 72,1 тысячи пациентов скончались.



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